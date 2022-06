"Forse questo non piace": Giovanni Floris demolisce Severgnini senza nominarlo? (Di lunedì 27 giugno 2022) Ospite nel salottino tendenza rosso-spinta di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo nella puntata in onda su La7 lunedì 27 giugno, ecco Giovanni Floris, collega della stessa rete, su cui conduce DiMartedì. Si parla a lungo di politica, degli scenari e di futuro prossimo: ovvio, dopo la tornata delle amministrative. Ma si parla anche di guerra, i cui scenari, al contrario, Forse sono più difficili da decifrare. E tra gli altri ospiti, ecco anche Beppe Severgnini del Corriere della Sera. E la Gruber chiede a Floris: "Come pensi che ci ritroveremo a settembre? A raccontare quali scenari bellici? Quelli politici Forse li abbiamo capiti...". E Floris replica a bruciapelo: "Forse anche quelli bellici. Posso prevedere l'approccio che avrà la nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Ospite nel salottino tendenza rosso-spinta di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo nella puntata in onda su La7 lunedì 27 giugno, ecco, collega della stessa rete, su cui conduce DiMartedì. Si parla a lungo di politica, degli scenari e di futuro prossimo: ovvio, dopo la tornata delle amministrative. Ma si parla anche di guerra, i cui scenari, al contrario,sono più difficili da decifrare. E tra gli altri ospiti, ecco anche Beppedel Corriere della Sera. E la Gruber chiede a: "Come pensi che ci ritroveremo a settembre? A raccontare quali scenari bellici? Quelli politicili abbiamo capiti...". Ereplica a bruciapelo: "anche quelli bellici. Posso prevedere l'approccio che avrà la nostra ...

