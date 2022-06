"Fedez non doveva morire?": l'orrore più grande, chi è la bestia | Guarda (Di lunedì 27 giugno 2022) Il web, i social, ovvero il terreno più fertile che esista per gli idioti. E l'ultimo capitolo di questa triste storia ha come protagonista, suo malgrado, Fedez. Non certo in veste dell'idiota, ma in veste di chi viene colpito dalla altrui idiozia. Già, perché tre mesi dopo la tostissima operazione che ha subito per rimuovere il tumore al pancreas, ecco che un tizio, che su Twitter si fa chiamare Rolando, fa la peggiore ironia possibile sul rapper e sul suo male. Il tutto alla vigilia del concerto gratuito che verrà trasmesso domani, martedì 28 giugno, in diretta su Italia 1 a partire dalle 19: "Ma non era in punto di morte?", scrive il tizio riferendosi a Fedez. Parole ignobili alle quali Fedez ha subito replicato a modo. Come? Re-postando l'insulto ricevuto e aggiungendoci di suo pugno: "No. Però tu sei un cog***". Poche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Il web, i social, ovvero il terreno più fertile che esista per gli idioti. E l'ultimo capitolo di questa triste storia ha come protagonista, suo malgrado,. Non certo in veste dell'idiota, ma in veste di chi viene colpito dalla altrui idiozia. Già, perché tre mesi dopo la tostissima operazione che ha subito per rimuovere il tumore al pancreas, ecco che un tizio, che su Twitter si fa chiamare Rolando, fa la peggiore ironia possibile sul rapper e sul suo male. Il tutto alla vigilia del concerto gratuito che verrà trasmesso domani, martedì 28 giugno, in diretta su Italia 1 a partire dalle 19: "Ma non era in punto di morte?", scrive il tizio riferendosi a. Parole ignobili alle qualiha subito replicato a modo. Come? Re-postando l'insulto ricevuto e aggiungendoci di suo pugno: "No. Però tu sei un cog***". Poche ...

Pubblicità

Fedez : Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella spera… - _cielodiperle : Io non sto piangendo, voi state piangendo ?? che bello vedere fedez cosi felice?? - SalvatoreGenc10 : @Fedez Quando gli spermatozoi non fanno un buon lavoro, ecco il risultato ?????????????? - Francesco_Dep : @LucaVismara Per me non c'è gara con Elodie, anche se vinceranno Fedez & Co. - LuciaPetracca4 : @F_Cavatorti @maryyii__ Ma ti rendi conto che questa ragazza ha creato tutto dal nulla? E' stata la prima a puntare… -