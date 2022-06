Fedez e Ambra, voci su liti continue a “X Factor Italia”: interviene il rapper (Di lunedì 27 giugno 2022) Vanno avanti le registrazioni della nuova edizione di «X Factor Italia». La giuria è stata rinnovata: da Rkomi a Dargen D’Amico, da Fedez ad Ambra Angiolini. Al timone della trasmissione ci sarà Francesca Michielin. E proprio qualche settimana fa hanno preso a circolare alcuni rumor su degli scontri (presunti?) tra il marito di Chiara Ferragni e l’attrice Ambra Angiolini. A mettere pepe alla vicenda alcuni utenti che hanno notato come lei non venga mai taggata nelle Stories su Instagram del rapper a differenza degli altri due colleghi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Fedez, la ramanzina di mamma Tatiana in diretta Instagram Fedez e Ambra Angiolini, voci su liti ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 giugno 2022) Vanno avanti le registrazioni della nuova edizione di «X». La giuria è stata rinnovata: da Rkomi a Dargen D’Amico, daadAngiolini. Al timone della trasmissione ci sarà Francesca Michielin. E proprio qualche settimana fa hanno preso a circolare alcuni rumor su degli scontri (presunti?) tra il marito di Chiara Ferragni e l’attriceAngiolini. A mettere pepe alla vicenda alcuni utenti che hanno notato come lei non venga mai taggata nelle Stories su Instagram dela differenza degli altri due colleghi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>, la ramanzina di mamma Tatiana in diretta InstagramAngiolini,su...

Pubblicità

UnaDonna_it : XFactor: Fedez e Ambra Angiolini si odiano? La story sui social che… Leggi di più: - zazoomblog : X Factor Fedez e Ambra Angiolini hanno litigato? In che rapporti sono? La risposta tramite Instagram chiarisce le c… - RegalinoV : Fedez e Ambra: il rapper racconta la verità sul loro rapporto - blogtivvu : Nessuna frizione tra Ambra Angiolini e Fedez: il rapper interviene in modo deciso - natbandicoot90 : Le stories di Fedez e Francesca Michielin in cui all'1% compare Ambra Angiolini... Un affronto alla cultura pop iconica, non ve la meritate -