De Ligt al bivio | la Juve non cede | ma intanto si guarda intorno

Pubblicità

infoitsport : CALCIOMERCATO - Juventus, De Ligt al bivio: da Magalhaes a Romagnoli, i bianconeri impostano il piano B - ZonaBianconeri : RT @Eurosport_IT: Chi sarebbero i sostituti dell'olandese? ?????? #Calciomercato | #Juventus | #DeLigt - Eurosport_IT : Chi sarebbero i sostituti dell'olandese? ?????? #Calciomercato | #Juventus | #DeLigt - sportli26181512 : Juventus, De Ligt adesso che fai? Gli scenari possibili e le news di calciomercato: Bivio olandese: futuro capitano… - cherobuk2 : RT @NicoSchira: @KSport24 Alla cifre della clausola no. Nessun club al momento paga 125M per De Ligt. A un prezzo più abbordabile come €70-… -

Matthijs depuò andar via dalla Juventus Al momento è un 'no' condizionato a una clausola da 120 milioni. L'olandese ha un contratto in scadenza nel 2024, data fin troppo vicina per un pezzo pregiato che ...... ma proseguono i contatti La Juve e Pogba mai cosi vicini: firma attesa ad inizio Luglio Mercato Empoli, due nomi per la difesa: idee Caldara e Chust del Real Juve,De: il rinnovo procede ...A oggi l’olandese non ha chiesto di andar via, ma è fondamentale il nodo-rinnovo con la clausola di 120 milioni che pesa. Il club vuole blindare l’investimento fatto fin qui, il giocatore può snellire ...Matthijs più che mai Golden Boy. Parte se il Chelsea paga i 120 milioni di clausola e i bianconeri si buttano su Kalidou. Napoli permettendo.