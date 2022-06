Crolla la tettoia sul palco per il concerto di Elisa, l’incidente a Bassano del Grappa: due feriti (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono almeno due le persone rimaste ferite in maniera non grave nell’incidente avvenuto sotto il palco per il concerto di Elisa a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Alla vigilia dell’evento previsto per martedì 28 giugno, la tettoia che era già stata montata si sarebbe piegata di 45 gradi per poi Crollare sulla base del palco. I fatti sono successi al Parco Ragazzi del ’99, villaggio della sostenibilità della città su Brenta. Al momento dell’incidente, intorno alle 13, molti operai e tecnici si trovavano in pausa pranzo, il che ha limitato significativamente il numero di feriti coinvolti. Quello di domani sarebbe stato il primo concerto del tour dell’album Back to the Future. ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono almeno due le persone rimaste ferite in maniera non grave nelavvenuto sotto ilper ildidel, in provincia di Vicenza. Alla vigilia dell’evento previsto per martedì 28 giugno, lache era già stata montata si sarebbe piegata di 45 gradi per poire sulla base del. I fatti sono successi al Parco Ragazzi del ’99, villaggio della sostenibilità della città su Brenta. Al momento del, intorno alle 13, molti operai e tecnici si trovavano in pausa pranzo, il che ha limitato significativamente il numero dicoinvolti. Quello di domani sarebbe stato il primodel tour dell’album Back to the Future. ...

