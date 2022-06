Covid oggi Abruzzo, 612 contagi e 1 morto: bollettino 27 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 612 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 27 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registra un morto, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. I dimessi/guariti sono 77 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 23.831 (+534 rispetto a ieri). Di questi, 121 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 518 tamponi molecolari e 1.722 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 88.828 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+134 rispetto a ieri), 121.103 in provincia di Chieti (+168), ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 612 ida coronavirus in, 272022, secondo numeri e datideldella regione. Si registra un, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. I dimessi/guariti sono 77 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi insono 23.831 (+534 rispetto a ieri). Di questi, 121 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 518 tamponi molecolari e 1.722 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 88.828 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+134 rispetto a ieri), 121.103 in provincia di Chieti (+168), ...

