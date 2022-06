Centrodestra spaccato a Verona | sindaco uscente Sboarina a La7 | “Se avessi fatto accordo con Tosi | avrei perso ancora di più Rifarei tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Il mio no a uncon Flavio? Se mi fossi apparentato con lui,presomeno voti. È chiaro che non esiste la prova contraria, ma lo sa chi conosce questa città e l’ha vissuta negli ultimi 5 anni, nonché nei 3 mesi di campagna elettorale. Lene non avrebbero mai capito undi palazzo, sopratcontro Damiano Tommasi, che si presenta come unana fuori da quel palazzo. Sarebbe stato ancor più nocivo e negativo”. Così, durante la diretta della Maratona Mentana, su La7, ildi, Federico, risponde a distanza a illustri esponenti delche hanno stigmatizzato la sua ferma decisione di non ...