Centrodestra, Salvini: “Vertice? Pronto a incontro anche domani” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per me l’incontro si può fare anche domani, non è possibile perdere in città importanti perché il Centrodestra si divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per paura, per calcolo o per interesse di parte. Vediamoci e prepariamo la prossima squadra e il prossimo progetto di governo, subito, insieme”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, sul tema del chiarimento nel Centrodestra, dopo il voto di ieri. Poco fa era stata Giorgia Meloni a sollecitare il Vertice, dicendo “parliamoci subito per fermare le polemiche e ricordarsi che l’avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per me l’si può fare, non è possibile perdere in città importanti perché ilsi divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per paura, per calcolo o per interesse di parte. Vediamoci e prepariamo la prossima squadra e il prossimo progetto di governo, subito, insieme”. Lo dice il leader della Lega Matteo, sul tema del chiarimento nel, dopo il voto di ieri. Poco fa era stata Giorgia Meloni a sollecitare il, dicendo “parliamoci subito per fermare le polemiche e ricordarsi che l’avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

aldotorchiaro : Due cose ci dicono queste elezioni: 1. Il campo largo può vincere senza i Cinque Stelle 2. Nel centrodestra è ora… - ledicoladelsud : Centrodestra, Salvini: “Vertice? Pronto a incontro anche domani” - salvini_giacomo : Cose toscane. Con la vittoria del centrodestra a Lucca, nella ex Toscana rossa oggi ci sono più capoluoghi di pro… - CarriaggioM : RT @leliocamilleri: Una richiesta per il centrodestra e la Lega. Per favore lasciate #Salvini segretario almeno fino alle elezioni 2023. #T… - Renato23577940 : RT @Renato23577940: Il centrodestra non vuole capire che fin quando c'è Matteo Salvini all'interno del centrodestra NON VINCERANNO mai NULLA -