Campionati italiani di ciclismo: Elisa Balsamo tricolore tra le donne, argento per Lorenzo Rota (Di lunedì 27 giugno 2022) Elisa Balsamo e Lorenzo Rota hanno regalato al ciclismo bergamasco una giornata indimenticabile I due assi del pedale orobico hanno infatti illuminato l’edizione 2022 dei Campionati italiani aggiudicandosi rispettivamente il titolo in campo femminile e l’argento in quello maschile. Ad aprire le danze ci ha pensato Balsamo che ha sfruttato nel migliore dei modi il percorso disegnato nella pianura modenese, gestendo nel migliore dei modi le proprie fatiche e uscendo allo scoperto negli ultimi metri. Unica atleta della Trek-Segafredo al via della competizione, la 24enne residente a Sarnico è rimasta coperta nella pancia del gruppo obbligando le Fiamme Azzurre a lavorare per chiudere sul tentativo portato avanti da Elena Pirrone (Fiamme ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022)hanno regalato albergamasco una giornata indimenticabile I due assi del pedale orobico hanno infatti illuminato l’edizione 2022 deiaggiudicandosi rispettivamente il titolo in campo femminile e l’in quello maschile. Ad aprire le danze ci ha pensatoche ha sfruttato nel migliore dei modi il percorso disegnato nella pianura modenese, gestendo nel migliore dei modi le proprie fatiche e uscendo allo scoperto negli ultimi metri. Unica atleta della Trek-Segafredo al via della competizione, la 24enne residente a Sarnico è rimasta coperta nella pancia del gruppo obbligando le Fiamme Azzurre a lavorare per chiudere sul tentativo portato avanti da Elena Pirrone (Fiamme ...

Pubblicità

Eurosport_IT : GIMBOOOOOOOOOOOOOO! CAMPIONE ITALIANO! ???????? La finale del salto in alto ai campionati italiani di atletica si deci… - Eurosport_IT : FILIPPO ZANA È IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO! ??????????? Il 23enne della Bardiani CSF Faizanè fa sua la prova in linea d… - Calciodiretta24 : 49° Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo e Subbuteo: i risultati - zazoomblog : Danza sportiva chiusi a Catania i Campionati Italiani 2022: quasi 3000 atleti in pista - #Danza #sportiva #chiusi… - BiliardoWeb : #biliardo #biliardosportivo #finalinazionali #stecca Campionati Italiani 5/9 Birilli 2021/2022 #SaintVincent 21Giu/… -