Brasile, Gremio: ufficiale il ritorno di Lucas Leiva (Di lunedì 27 giugno 2022) Lucas Leiva è ufficialmente al Gremio. Il centrocampista tornerà quindi nella squadra brasiliana con cui ha esordito tra i professionisti, firmando un contratto con scadenza dicembre 2023. Leiva vanta un passato con le maglie del Liverpool (2007-2017) e della Lazio (2017-2022). Nella Capitale ha totalizzato 198 presenze condite da 4 gol e 12 assist. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022)è ufficialmente al. Il centrocampista tornerà quindi nella squadra brasiliana con cui ha esordito tra i professionisti, firmando un contratto con scadenza dicembre 2023.vanta un passato con le maglie del Liverpool (2007-2017) e della Lazio (2017-2022). Nella Capitale ha totalizzato 198 presenze condite da 4 gol e 12 assist. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Brasile, #Gremio: ufficiale il ritorno di #LucasLeiva - tuliand_ : RT @TheLazioZone: ??UFFICIALE?? Lucas Leiva firma con il Gremio. Ritorno il Brasile, nella squadra con cui è cresciuto per il centrocampis… - TheLazioZone : ??UFFICIALE?? Lucas Leiva firma con il Gremio. Ritorno il Brasile, nella squadra con cui è cresciuto per il centro… - LALAZIOMIA : #Brasile #Esclusive #Estero #Lazio #Mercato - vocelaziale : RT @ndl00: ??????#Leiva, dal Brasile: 'Tutto fatto per il ritorno dal #Gremio' -

Brasile, Ronaldo il Fenomeno contro l'omofobia Il club di cui è proprietario, il Cruzeiro , è stato multato in occasione della partita con il Gremio dello scorso 8 maggio per cori contro la persona. Questa cosa non è per nulla piaciuta al ... Lazio, visite mediche per Marcos Antonio: nel pomeriggio la firma ... che è ad un passo dall'accordo col Gremio. Il nuovo acquisto, che ha già visitato il centro ...4 milioni di euro, poi tornerà in Brasile per gli ultimi giorni di ferie. Il rientro in Italia è fissato ... SPORTFACE.IT Brasile, Gremio: ufficiale il ritorno di Lucas Leiva Lucas Leiva è ufficialmente al Gremio. Il centrocampista tornerà quindi nella squadra brasiliana con cui ha esordito tra i professionisti, firmando un contratto con scadenza dicembre 2023. Leiva vanta ... Lazio, Leiva va al Gremio: l’affare diventa ufficiale BRASILE - Tutto fatto: Lucas Leiva è un nuovo giocatore del Gremio. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato del club brasiliano: “Lucas torna dopo 15 anni, la conferma c’è stata questa mattina. Il club di cui è proprietario, il Cruzeiro , è stato multato in occasione della partita con ildello scorso 8 maggio per cori contro la persona. Questa cosa non è per nulla piaciuta al ...... che è ad un passo dall'accordo col. Il nuovo acquisto, che ha già visitato il centro ...4 milioni di euro, poi tornerà inper gli ultimi giorni di ferie. Il rientro in Italia è fissato ... Brasile, Gremio: ufficiale il ritorno di Lucas Leiva Lucas Leiva è ufficialmente al Gremio. Il centrocampista tornerà quindi nella squadra brasiliana con cui ha esordito tra i professionisti, firmando un contratto con scadenza dicembre 2023. Leiva vanta ...BRASILE - Tutto fatto: Lucas Leiva è un nuovo giocatore del Gremio. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato del club brasiliano: “Lucas torna dopo 15 anni, la conferma c’è stata questa mattina.