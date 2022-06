Borsa: Europa prosegue in rialzo con le auto, giù le utility (Di lunedì 27 giugno 2022) Le Borse europee proseguono in rialzo mentre si allentano i timori di un nuovo rialzo dell'inflazione Usa. Sui mercati continua a tenere banco il tema della crescita economica globale, mentre non si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Le Borse europee proseguono inmentre si allentano i timori di un nuovodell'inflazione Usa. Sui mercati continua a tenere banco il tema della crescita economica globale, mentre non si ...

Pubblicità

ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa verso avvio di settimana positivo, il tech traina l'Asia - Il Sole 24 ORE - ForexOnlineMeIt : Borsa: l'Europa parte bene, a Milano (+0,8%) occhi su Saipem com avvio aumento - Il Sole 24 ORE - fisco24_info : Borsa: Europa prosegue in rialzo con le auto, giù le utility: Il gas alza la testa. L'euro si rafforza sul dollaro - ansa_economia : Borsa:Europa apre positiva con indicazioni su inflazione Usa. Parigi (+0,52%), Francoforte (+0,76%), Londra (+0,41%… - 24ORERadiocor : Borsa: l'Europa parte bene, a Milano (+0,8%) occhi su Saipem com avvio aumento - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… -