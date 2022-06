Basket, Brittney Griner a processo dal 1 luglio. La star Wnba è ancora detenuta in Russia (Di lunedì 27 giugno 2022) Avrà inizio il 1 luglio il processo contro la star del Basket Brittney Griner, ormai da quattro mesi al centro di un caso diplomatico tra Usa e Russia. La cestista delle Phoenix Mercury della Wnba e del team russo dell’Ekaterinburg, è stata fermata il 17 febbraio 2022 in aeroporto perchè in possesso di olio di cannabis nel contenitore della sigaretta elettronica. Griner, che pochi giorni fa si è vista prolungare la sua detenzione per altri sei mesi, rischia fino a 10 anni di carcere se condannata con l’accusa di trasporto di droga su larga scala. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Avrà inizio il 1ilcontro ladel, ormai da quattro mesi al centro di un caso diplomatico tra Usa e. La cestista delle Phoenix Mercury dellae del team russo dell’Ekaterinburg, è stata fermata il 17 febbraio 2022 in aeroporto perchè in possesso di olio di cannabis nel contenitore della sigaretta elettronica., che pochi giorni fa si è vista prolungare la sua detenzione per altri sei mesi, rischia fino a 10 anni di carcere se condannata con l’accusa di trasporto di droga su larga scala. SportFace.

sportface2016 : #Basket, scatterà il 1 luglio il processo contro Brittney #Griner. La star #Wnba è ancora detenuta in #Russia - MariaRobyAmici : Lo sport non deve dimenticare una atleta Americana di basket in detenzione in un carcere in Russia Rischia parecchi… - oggieridomani : La giocatrice di basket americana Brittney Greiner, arrestata mentre cercava di importare droga in Russia, ha viola… - Blowjoint : 'Fogel è stato condannato nella stessa giurisdizione che sta esaminando un caso relativo alla marijuana contro la s… -