Aborto, l’attrice Gaia Nanni: “Io sono di Firenze e abortire a Firenze non è stato per nulla facile” (Di lunedì 27 giugno 2022) La sentenza della Corte suprema Usa ha spinto molti personaggi a raccontare le loro storie, in alcuni casi molto dolorose. “Io sono di Firenze e abortire a Firenze non è stato per nulla facile”. Così, in una lettera aperta pubblicata sulla sua pagina Facebook, l’attrice fiorentina Gaia Nanni dopo la decisione della Corte suprema americana sullo stop all’interruzione volontaria della gravidanza. “La brava ginecologa che mi seguiva da una vita era obiettore – scrive -, quindi entro nell’iter del ‘troviamo qualcuno che metta una firma e attesti che effettivamente io voglia davvero interrompere la mia gravidanza’. Ero una donna che voleva mettere fine alla sua gravidanza ma la sua firma a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) La sentenza della Corte suprema Usa ha spinto molti personaggi a raccontare le loro storie, in alcuni casi molto dolorose. “Iodinon èper”. Così, in una lettera aperta pubblicata sulla sua pagina Facebook,fiorentinadopo la decisione della Corte suprema americana sullo stop all’interruzione volontaria della gravidanza. “La brava ginecologa che mi seguiva da una vita era obiettore – scrive -, quindi entro nell’iter del ‘troviamo qualcuno che metta una firma e attesti che effettivamente io voglia davvero interrompere la mia gravidanza’. Ero una donna che voleva mettere fine alla sua gravidanza ma la sua firma a ...

