A giorni scatterà l’aumento dei pedaggi di Autostrade per l’Italia + 1 | 5% L’a d Tomasi | “Poca cosa | tariffe ferme dal 2018”

Aumenti in vista anche per i pedaggi autostradali. L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi ha affermato oggi di prevedere un incremento delle tariffe dell'1,5% nei prossimi giorni. "Parliamo veramente di poco, ha detto Tomasi, ne stiamo discutendo in questa fase con il ministero. Sarebbe previsto dal piano economico finanziario a partire da fine giugno-luglio di quest'anno. Ricordo che le nostre tariffe sono rimaste bloccate a partire dal 2018 (l'anno del crollo del ponte Morandi gestito dalla stessa Aspi, ndr)". Il manager ha ricordato come quello dei rincari di energia e materie prime è "un problema serio. In questi primi sei mesi noi abbiamo avuto un incremento importante in termini di costi dei materiali".

