Vaccini, Nole non ci ripensa. Us Open a rischio: 'Dipende dal governo Usa' (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo gli Australian Open, Novak Djokovic rischia di saltare anche gli Us Open per via delle sue convinzioni in materia di Covid e Vaccini. Il serbo, infatti, resta inflessibile sulle sue posizioni ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo gli Australian, Novak Djokovic rischia di saltare anche gli Usper via delle sue convinzioni in materia di Covid e. Il serbo, infatti, resta inflessibile sulle sue posizioni ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Vaccini, Nole non ci ripensa. Us Open a rischio: 'Dipende dal governo Usa' - Web_Lavoro : @Adnkronos Nole #Djokovic un uomo con gli attributi che ha detto no al grande mercimonio dei vaccini, peraltro scarsamente utili... -