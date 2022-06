Ucraina, Zelensky: “Nessun missile russo ci spezza” (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nessun missile russo, Nessun attacco può spezzare lo spirito degli ucraini. E ciascuno dei loro missili è un argomento nei nostri negoziati con i partner”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodimir Zelenski, durante il video quotidiano rivolto al popolo ucraino. Zelenski ha sottolineato che le truppe russe sono state “costrette a organizzare uno show missilistico” a causa del protrarsi del conflitto, che va avanti da cinque mesi. “Questa è una fase della guerra moralmente difficile. Sappiamo che il nemico non ci riuscirà, capiamo che possiamo ancora difendere il nostro stato, ma non siamo in grado di capire quanto durerà. Non capiamo quanti colpi, perdite e sforzi saranno necessari prima di vedere quella vittoria, che è già al nostro orizzonte”, ha affermato ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “attacco puòre lo spirito degli ucraini. E ciascuno dei loro missili è un argomento nei nostri negoziati con i partner”. Lo ha detto il presidente dell’, Volodimir Zelenski, durante il video quotidiano rivolto al popolo ucraino. Zelenski ha sottolineato che le truppe russe sono state “costrette a organizzare uno show missilistico” a causa del protrarsi del conflitto, che va avanti da cinque mesi. “Questa è una fase della guerra moralmente difficile. Sappiamo che il nemico non ci riuscirà, capiamo che possiamo ancora difendere il nostro stato, ma non siamo in grado di capire quanto durerà. Non capiamo quanti colpi, perdite e sforzi saranno necessari prima di vedere quella vittoria, che è già al nostro orizzonte”, ha affermato ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Zelensky: riconquisteremo tutte le città, anche Severodonetsk #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - repubblica : Diretta guerra Russia-Ucraina: missili su Kiev all'alba. Zelensky: 'Non ci spezzeranno'. Fonti separatiste: russi e… - FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - RisatoNicola : RT @SicilianoSum: Sorprendente come l'emergenza alimentare sia causata dalla mancanza del grano ucraino(quello nei silos a #Odessa è il 3%… - Kaisha1890 : RT @AlbertoPhStill: Se la strage di queste ore a #Melilla fosse successa a #Kiev o da qualsiasi altra parte in #Ucraina, sarebbe in prima p… -