Triathlon | Mondiali supersprint Montreal 2022 | Verena Steinhauser termina al decimo posto

(Di domenica 26 giugno 2022) Per le WorldChampionship Series sono proseguite nella notte italiana le gare di, in Canada, che hanno assegnato i titolisulla distanzacon il format Eliminator. Si sono disputate tre serie per la categoria élite, che hanno scremato i 30 atleti che si sono giocati la finale portandoli prima a 20 e poi a 10. Nella gara femminile l’unica azzurra ad aver superato le qualificazioni,, si classifica decima ed ultima in 25’25” nel segmento decisivo, dopo aver superato il primo taglio (da 30 a 20) al quartoed il secondo (da 20 a 10) al quinto. L’azzurra nella serie che assegnava il titolo iridato nel format di gara chiude a 1’21” dalla britannica Georgia Taylor-Brown, la quale, dopo aver vinto ieri il primo ...

