Roma, Adani: «Ronaldo bella idea, farebbe bene anche ad Abraham» (Di domenica 26 giugno 2022) L’ex calciatore Lele Adani ha detto la sua sulle voci di un possibile arrivo alla Roma di Cristiano Ronaldo Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle voci sul possibile arrivo alla Roma di Cristiano Ronaldo. CRISTIANO-Roma – «Secondo me è una bella idea perché il calcio è speciale se in un progetto convivono il sogno e la realtà: Ronaldo è entrambe le cose. E poi Roma è una città fantastica che si fa trasportare: l’ambiente è caldissimo, vive di picchi di entusiasmo. Ronaldo è una certezza: ha 37 anni, ma biologicamente molti di meno. E la sua professionalità è nota: immaginiamo quante cose potrebbero imparare i ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) L’ex calciatore Leleha detto la sua sulle voci di un possibile arrivo alladi CristianoLele, ex calciatore e ora opinionista, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle voci sul possibile arrivo alladi Cristiano. CRISTIANO-– «Secondo me è unaperché il calcio è speciale se in un progetto convivono il sogno e la realtà:è entrambe le cose. E poiè una città fantastica che si fa trasportare: l’ambiente è caldissimo, vive di picchi di entusiasmo.è una certezza: ha 37 anni, ma biologicamente molti di meno. E la sua professionalità è nota: immaginiamo quante cose potrebbero imparare i ...

Pubblicità

CalcioNews24 : #Adani vota sì su #CristianoRonaldo alla #Roma - filippoASR1927 : RT @LAROMA24: Adani: «Bella idea Ronaldo alla Roma: sarebbe il posto giusto al momento giusto» #AsRoma - cmercatoweb : ??? #Adani benedice #Ronaldo alla #Roma ????: ?? voi come vedreste il ???? alla corte di #Mourinho? - massi19732 : RT @sportface2016: #Roma, #Adani: “#CristianoRonaldo alla Roma? Il calcio è speciale se convivono sogno e realtà” - FabioGiambo : #Adani: 'Il calcio è speciale se in un progetto convivono sogno e realtà: #CR7 alla #Roma è entrambe'. Io non discu… -