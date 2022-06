Quando pagano Reddito e Pensione di Cittadinanza a giugno 2022? Ecco DATE e GUIDA (Di domenica 26 giugno 2022) Quando saranno pagati il Reddito di Cittadinanza (RDC) e la Pensione di Cittadinanza a giugno? Come spiega l' Inps , anche nel 2022 le disposizioni di pagamento per il Reddito di Cittadinanza 2022... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 giugno 2022)saranno pagati ildi(RDC) e ladi? Come spiega l' Inps , anche nelle disposizioni di pagamento per ildi...

