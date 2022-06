Pubblicità

Ecco il Drappellone del Palio del 2 luglio 2022 dipinto dall'artista inglese Emma Seargent e che andrà nel Museo della Co…

Capitani dal sindaco (Foto Di Pietro) Batterie all'alba domani e il 28 giugno, a partire dalle 5,30 con i cavalli che dovranno arrivare in piazza del Mercato al massimo alle 5. Unico big a montare ...la graduatoria ufficiale degli altri sette Aceti Balsamici Tradizionali finalisti: 6° Roberto ... Quest'anno i numeri delsono particolarmente alti: 1.636 i partecipanti, quasi 150 in più ... Palio, ecco le batterie delle prove all'alba di domani. Scompiglio su Vino Santo È di Dante Mortet, il Masgalano che andrà in premio alla migliore comparsa, che si distinguerà per eleganza e dignità di portamento e coordinazione, durante la sfilata nel Corteo Storico in occasione ...Il premio per la migliore comparsa durante la sfilata del Corteo Storico delle due Carriere 2022, è stato offerto dall’Associazione Culturale Feriae Matricolarum Senensium E’ di Dante Mortet, il Masga ...