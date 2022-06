Oggi Chiellini, Insigne e Criscito. Ieri Zenga e Nesta: tutti gli italiani in MLS (Di domenica 26 giugno 2022) Dalla prossima stagione negli Stati Uniti – e Canada – si formerà nuovamente una “Little Italy” del calcio nostrano. Saranno infatti ben tre gli italiani che giocheranno in MLS, rinvigorendo una tradizione calcistica che trova radici fin dalla metà degli anni ’90. Ma in questa sessione di calciomercato i dollari americani hanno nuovamente aggredito i nostri calciatori, visto che ben tre protagonisti della nostra Serie A giocheranno nel massimo campionato di calcio a stelle e strisce. Il primo della lista – anche solo per l’ingaggio monstre da 15 milioni annui per 4 stagioni – è Lorenzo Insigne che ha lasciato il Napoli per volare in Canada e giocare con i Toronto. A seguirlo in Ontario ci sarà anche Mimmo Criscito, che da pochi giorni ha chiuso l’accordo con il club canadese. Un po’ più a sud, precisamente in California, ci sarà ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Dalla prossima stagione negli Stati Uniti – e Canada – si formerà nuovamente una “Little Italy” del calcio nostrano. Saranno infatti ben tre gliche giocheranno in MLS, rinvigorendo una tradizione calcistica che trova radici fin dalla metà degli anni ’90. Ma in questa sessione di calciomercato i dollari americani hanno nuovamente aggredito i nostri calciatori, visto che ben tre protagonisti della nostra Serie A giocheranno nel massimo campionato di calcio a stelle e strisce. Il primo della lista – anche solo per l’ingaggio monstre da 15 milioni annui per 4 stagioni – è Lorenzoche ha lasciato il Napoli per volare in Canada e giocare con i Toronto. A seguirlo in Ontario ci sarà anche Mimmo, che da pochi giorni ha chiuso l’accordo con il club canadese. Un po’ più a sud, precisamente in California, ci sarà ...

