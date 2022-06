Nonno Felice | cosa fanno oggi i protagonisti della serie con Gino Bramieri?

Leggi su chenews

(Di domenica 26 giugno 2022), ricordate la famosatv con? Scopriamo che fine hanno fatto tutti iche in quegli anni hanno preso parte al fortunato cast. Forse non tutti la ricorderanno, eppure la famosatv è stato un vero culttelevisione italiana degli anni ’90: erano davvero moltissimi i telespettatori che aspettavano la Domenica pomeriggio e la pausa da Buona Domenica per vedere un nuovo episodio in onda ovviamente su Canale Cinque e con un cast do vera eccezione che vedeva in prima linea ovviamente. La sit-com è andata in onda per tre stagione con grande successo dal 1993 e 1995. Fonte Foto Ansa FotoLa storia era quella del tenero...