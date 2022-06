“Non doveva succedere”. Isola dei Famosi, polemiche a poco dalla finale (Di domenica 26 giugno 2022) Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi contro la produzione. Nelle ore scorse Guenda ha riabbracciato il fratello, costretto a lasciare il gioco per infortunio a meno di una settimana dalla finale. “Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta – aveva dichiarato l’ex naufrago romano come riportato da Biccy – . Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio”. “E da quel momento ho cominciato a piangere. Ho sentito il dolore più forte di sempre. La paura mia è stata da sempre non concludere l’Isola. La diagnosi è purtroppo quella di lesione dei legamenti. Io la finale l’avrei fatta pure da zoppo, ma purtroppo l’esito del medico è chiaro”. Mentre mancano poche ore alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 giugno 2022)dei, Guendalina Tavassi contro la produzione. Nelle ore scorse Guenda ha riabbracciato il fratello, costretto a lasciare il gioco per infortunio a meno di una settimana. “Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta – aveva dichiarato l’ex naufrago romano come riportato da Biccy – . Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio”. “E da quel momento ho cominciato a piangere. Ho sentito il dolore più forte di sempre. La paura mia è stata da sempre non concludere l’. La diagnosi è purtroppo quella di lesione dei legamenti. Io lal’avrei fatta pure da zoppo, ma purtroppo l’esito del medico è chiaro”. Mentre mancano poche ore alla ...

