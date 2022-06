Milan | accelerata per Acerbi | la chiusura prevista per la prossima settimana

(Di domenica 26 giugno 2022) Ilsudopo aver perso Botman. I rossoneri pronti per chiudere per il centrale della Lazio per laFrancescosi allontana sempre di più dalla Lazio. Come riportato dal Corriere della Sera infatti, il centrale, 34 anni, ha trovato l’accordo con iltramite il suo agente Pastorello. La definizione della trattativa tra le due società, utile a sbloccare definitivamente l’affare Romagnoli, èper lacon la Lazio pronta ad uno sconto sui 4 milioni richiesti per il cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come riportato dal Corriere della Sera infatti, il centrale, 34 anni, ha trovato l'accordo con iltramite il suo agente Pastorello. La definizione della trattativa tra le due società, utile ...... ma anche in questo caso il lavoro non è finito: Maldini e Massara i primi tasselli, ma per ilche verrà i prossimi giorni saranno importanti anche per dare un'ai rinnovi di Bennacer ...Giorni roventi per il Milan, a ridosso del 1° luglio e dell'apertura del mercato tiene banco la questione dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederico Massara. I contratti dell'area tecnica non sono però ...Come riporta il Corriere della Sera, però, Acerbi ora sembra ad un passo dal Milan tanto che si segnala un'accelerata importante nel weekend: Tramontata l’ipotesi di uno scambio con Rugani con la ...