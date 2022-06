Mara Venier, bomba sulla Rai: “Passo a Mediaset, Ecco quando lascio Domenica In, ho un progetto con Maria de Filippi” (Di domenica 26 giugno 2022) Mara-Venier-e-Maria-De-Filippi-fonte-Instagram-@Mara Venier-e-@MariadeFilippi officialpage Mara Venier tornerà a settembre con Domenica In, ma ha le idee chiare su quando lasciare. Lo dice sempre, ogni anno, che sarà l’ultima stagione e poi invece non riesce a dire di no. Non riesce a lasciare Domenica In perché sente tutto il calore e l’affetto del pubblico, visto che gli ascolti premiano sempre il programma della Domenica di Rai Uno. Quest’anno è stata sperimentata anche una versione di Domenica In in prima serata e pare che l’esperimento sia riuscito, tanto da poterlo riproporre anche nella prossima ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 giugno 2022)-e--De--fonte-Instagram-@-e-@deofficialpagetornerà a settembre conIn, ma ha le idee chiare sulasciare. Lo dice sempre, ogni anno, che sarà l’ultima stagione e poi invece non riesce a dire di no. Non riesce a lasciareIn perché sente tutto il calore e l’affetto del pubblico, visto che gli ascolti premiano sempre il programma delladi Rai Uno. Quest’anno è stata sperimentata anche una versione diIn in prima serata e pare che l’esperimento sia riuscito, tanto da poterlo riproporre anche nella prossima ...

Pubblicità

LiberoMagazine_ : Impeccabile come al solito #maravenier alla conduzione di #unavoceperpadrepio. Che stagione intensa per zia Mara! - Maria07561883 : Albano annuncia il ritiro, Mara Venier lo sbugiarda - infoitcultura : Renzo Arbore, chi è ?/ Da Mariangela Merlato a Mara Venier ai nuovi progetti - infoitcultura : Una voce per Padre Pio: Albano annuncia il ritiro, Mara Venier lo sbugiarda - infoitcultura : “Una voce per Padre Pio”, Al Bano pensa al ritiro. Mara Venier: “Anche tu come me” -