LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci/Marsaglia sognano la medaglia ad un tuffo dalla fine (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 17.07: Triplo e mezzo ritornato raggruppato in chiusura per la coppia italiana, mentre quella tedesca terminerà con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. 17.04: Manca un solo tuffo al termine di questa finale. L’Italia prova a sognare ancora il podio e bisognerà recuperare sette punti ai tedeschi. 17.03: La Cina resta al comando della classifica con 379.38, quasi diciotto in più dei britannici. 17.02: Un clamoroso quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 98.04 per Laugher/Harding. 361.62 per la coppia britannica, che prova a mettere pressione alla Cina. 17.00: I colombiani non saranno della partita per le medaglie. 67.20 con il triplo e mezzo rovesciato ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 17.07: Triplo e mezzo ritornato raggruppato in chiusura per la coppia italiana, mentre quella tedesca terminerà con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. 17.04: Manca un soloal termine di questa finale. L’Italia prova a sognare ancora il podio e bisognerà recuperare sette punti ai tedeschi. 17.03: La Cina resta al comando della classifica con 379.38, quasi diciotto in più dei britannici. 17.02: Un clamoroso quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 98.04 per Laugher/Harding. 361.62 per la coppia britannica, che prova a mettere pressione alla Cina. 17.00: I colombiani non saranno della partita per le medaglie. 67.20 con il triplo e mezzo rovesciato ...

