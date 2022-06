LIVE Motocross, GP Indonesia MXGP 2022 in DIRETTA: Gajser vince il Gran Premio dominando entrambe le gare! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 10.52 Gajser allunga in campionato con 535 punti, secondo Prado 410, Seewer 405, Renaux 365. 10.50 Ecco l’ordine di arrivo: 1 243 Gajser, Tim SLO HON 35:12.673 2 61 Prado, Jorge ESP GAS 35:16.507 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:18.678 4 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:28.890 5 43 Evans, Mitchell AUS HON 35:38.034 6 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:41.910 7 41 Jonass, Pauls LAT HUS 35:45.281 8 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 35:48.332 9 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 35:55.597 10 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 36:02.115 11 211 Lapucci, Nicholas ITA FAN 36:11.490 12 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36:14.321 13 919 Watson, Ben GBR KAW 36:17.154 14 14 Beaton, Jed AUS KAW 36:34.584 15 161 Östlund, Alvin SWE YAM ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 10.52allunga in campionato con 535 punti, secondo Prado 410, Seewer 405, Renaux 365. 10.50 Ecco l’ordine di arrivo: 1 243, Tim SLO HON 35:12.673 2 61 Prado, Jorge ESP GAS 35:16.507 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:18.678 4 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:28.890 5 43 Evans, Mitchell AUS HON 35:38.034 6 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:41.910 7 41 Jonass, Pauls LAT HUS 35:45.281 8 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 35:48.332 9 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 35:55.597 10 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 36:02.115 11 211 Lapucci, Nicholas ITA FAN 36:11.490 12 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36:14.321 13 919 Watson, Ben GBR KAW 36:17.154 14 14 Beaton, Jed AUS KAW 36:34.584 15 161 Östlund, Alvin SWE YAM ...

