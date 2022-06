LIVE Moto2, GP Olanda 2022 in DIRETTA: parte la gara ad Assen! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA -23 giri: Si conclude il primo giro; top 10 formata nell’ordine da Alonso Lopez, Jake Dixon, Albert Arenas, Marcel Schrotter, Ai Ogura, Augusto Fernandez, Jorge Navarro, Joe Roberts, Bo Bendsneyder e Tony Arbolino. -24 giri: Buona partenza per Arbolino, decimo; Vietti tredicesimo. -24 giri: Che inizio per Alonso Lopez, subito in testa! Conferma il ritmo mostrato nel warm-up. -24 giri: Va larghissimo Lowes! Si accoda in ultima posizione! PARTITI! 12.20 Ci siamo, i piloti si stanno posizionando in griglia! 12.18 Comincia il giro di ricognizione! 12.17 Ecco la griglia di partenza completa, quando manca pochissimo all’inizio della gara: 1 96 Jake Dixon Kalex 1’36.736 169.029 2 75 Albert Arenas Kalex 1’36.747 0.011 169.009 3 22 Sam Lowes Kalex 1’36.767 0.031 168.974 4 79 Ai ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-23 giri: Si conclude il primo giro; top 10 formata nell’ordine da Alonso Lopez, Jake Dixon, Albert Arenas, Marcel Schrotter, Ai Ogura, Augusto Fernandez, Jorge Navarro, Joe Roberts, Bo Bendsneyder e Tony Arbolino. -24 giri: Buonanza per Arbolino, decimo; Vietti tredicesimo. -24 giri: Che inizio per Alonso Lopez, subito in testa! Conferma il ritmo mostrato nel warm-up. -24 giri: Va larghissimo Lowes! Si accoda in ultima posizione! PARTITI! 12.20 Ci siamo, i piloti si stanno posizionando in griglia! 12.18 Comincia il giro di ricognizione! 12.17 Ecco la griglia dinza completa, quando manca pochissimo all’inizio della: 1 96 Jake Dixon Kalex 1’36.736 169.029 2 75 Albert Arenas Kalex 1’36.747 0.011 169.009 3 22 Sam Lowes Kalex 1’36.767 0.031 168.974 4 79 Ai ...

