La Reina Loca

(Di domenica 26 giugno 2022) La MLW ha finalmente eletto la sua prima campionessa, con l’introduzione della MLW Featerweight Title. A indossare per la prima volta tale cintura è stata Taya Valkyrie, che ha battuto Holidead: l’attualedes AAA si trova così a detenere due titoli ora, confermandosi, dal suo ritorno come free agent, uno dei nomi caldi della scena femminile nordamericana; peccato per Holidead, che a mio giudizio avrebbe meritato di essere la prima campionessa della federazione, per il lavoro fatto finora. La scelta di Taya ovviamente da lustro da subito alla cintura, oltre a permettere probabilmente di vederla difesa fuori dalla MLW (magari in AAA o a IMPACT) e attirare magari altri nomi di peso alla corte di Bauer per cercare di conquistarla. Rudos Maximos Intanto un nuovo Tag team approda in MLW: si tratta dei Los Maximos , con una ...