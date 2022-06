La maestra d’asilo che ha ucciso la bimba con l’acido | «Non tolleravo più il suo pianto»

(Di domenica 26 giugno 2022) Il delitto mercoledì mattina. Il trasporto d’urgenza in ospedale dove i medici hanno vanamente tentato di rianimare la piccola. Venerdì l’insegnante Myriam J., 27 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario. L’avvocato: «Un gesto di rabbia»

