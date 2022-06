La crisi dei chip? Servono ingegneri elettronici Parla Matera Infineon

(Di domenica 26 giugno 2022) “La nostra materia prima è il personale altamente qualificato, in particolare. In questo momento ne stiamo soffrendo molto la carenza”. A spiegarlo a Formiche.net è Alessandro, amministratore delegato diTechnologies Italia, società del gruppo tedesco dei semiconduttori che nel nostro Paese fa principalmente ricerca e sviluppo. Quello che racconta il manager è l’altro lato delladei semiconduttori, che si aggiunge a quella della materia prima. Basti pensare che nei giorni scorsi, proprio a causa della “mancanza di semiconduttori e forniture”, lo stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis ha annunciato lo stop dalle ore 14 del 17 giugno a sabato 25 giugno, con la ripresa dell’attività con il primo turno di lunedì 27 giugno. La Uilm ha sottolineato che ...

