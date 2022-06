Juventus, McKennie può essere ceduto: i bianconeri fissano il prezzo (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non escludono la possibile cessione di McKennie, fissato già il prezzo per l’americano C’è anche Weston McKennie sulla lista delle cessioni della Juventus. Se dovesse arrivare un’offerta importante, nonostante la stima di Allegri nei suoi confronti, anche l’americano potrebbe infatti partire. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa bianconera si aspettano proposte da almeno 35/40 milioni di euro per il giocatore. Condizioni già stabilite, anche se in cima alle priorità per le cessioni non c’è il suo nome in questo momento. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato: inon escludono la possibile cessione di, fissato già ilper l’americano C’è anche Westonsulla lista delle cessioni della. Se dovesse arrivare un’offerta importante, nonostante la stima di Allegri nei suoi confronti, anche l’americano potrebbe infatti partire. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa bianconera si aspettano proposte da almeno 35/40 milioni di euro per il giocatore. Condizioni già stabilite, anche se in cima alle priorità per le cessioni non c’è il suo nome in questo momento. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

