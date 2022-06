I 7 film che mostrano la grande versatilità di Benedict Cumberbatch (Di domenica 26 giugno 2022) Benedict Cumberbatch, tra la seconda nomination all'Oscar (per Il potere del cane) e il ritorno del suo eroe magico Marvel (Doctor Strange nel Multiverso della Follia, appena atterrato su Disney+ dopo una prima distribuzione solo in sala), è tra i protagonisti di questo 2022 al cinema (anche e parecchio su nuovi set come quello di The Wonderful Story of Henry Sugar, il prossimo film di Wes Anderson e quello della miniserie The 39 steps). Il tutto mentre l'attore 45enne celebra i suoi primi 20 anni di carriera, un meraviglioso viaggio iniziato nel 2002 con particine in serie e film per la tv targati BBC fino a esplodere nel 2010 con il cult a puntate Sherlock. Ne consegue che è un buon momento per fare una selezione dei suoi ruoli migliori in termini di versatilità - perché il nostro spazia dal ... Leggi su gqitalia (Di domenica 26 giugno 2022), tra la seconda nomination all'Oscar (per Il potere del cane) e il ritorno del suo eroe magico Marvel (Doctor Strange nel Multiverso della Follia, appena atterrato su Disney+ dopo una prima distribuzione solo in sala), è tra i protagonisti di questo 2022 al cinema (anche e parecchio su nuovi set come quello di The Wonderful Story of Henry Sugar, il prossimodi Wes Anderson e quello della miniserie The 39 steps). Il tutto mentre l'attore 45enne celebra i suoi primi 20 anni di carriera, un meraviglioso viaggio iniziato nel 2002 con particine in serie eper la tv targati BBC fino a esplodere nel 2010 con il cult a puntate Sherlock. Ne consegue che è un buon momento per fare una selezione dei suoi ruoli migliori in termini di- perché il nostro spazia dal ...

Pubblicità

WeCinema : ??? #MadsMikkelsen sarà il protagonista del film in costume #KingsLand di #NikolajArcel. L'attore, che tornerà a col… - beatriceperini : @BlackDo33567031 @Arypigliate @GiorgiaMeloni Sono vecchia ed’è un film che ho già vissuto. Come infermiera ho visto… - SHIN_Fafnhir : RT @FabGiagnoni: Roba che non si vede neanche in un film dell'orrore...ma non fanno test psicologici basilari a chi si occupa dell'infanzia… - MadamaL41898457 : Davvero un bel film #ilviaggiodeglieroi, bravo il regista #Castagna,che, sebbene molto bambino all'epoca,ha colto i… - evanssonsbaby : RT @EleDelucaBishop: Ma perché dovete rompere il cazzo a Stefania?! Lei ha lavorato tanto per fare questo film che è molto importante e per… -