Droga: Meloni, 'Governo sottovaluta fenomeno, serve inversione rotta' (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - “L'Italia vive un'emergenza nascosta: il dilagare delle droghe e delle dipendenze patologiche. Lo confermano i dati ufficiali, aggravati dalla pandemia, e i sempre più frequenti casi di cronaca, che coinvolgono persino neonati e bambini piccolissimi. Un fenomeno che il Governo continua a sottovalutare. Nella Giornata mondiale contro la Droga, Fratelli d'Italia continua a chiedere un'inversione di rotta: serve un piano straordinario contro droghe e dipendenze, più aiuti al servizio pubblico e alle comunità terapeutiche, maggiori risorse per il fondo nazionale e massicce campagne di prevenzione". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Rinnoviamo, infine, il nostro appello: discutere e approvare in ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - “L'Italia vive un'emergenza nascosta: il dilagare delle droghe e delle dipendenze patologiche. Lo confermano i dati ufficiali, aggravati dalla pandemia, e i sempre più frequenti casi di cronaca, che coinvolgono persino neonati e bambini piccolissimi. Unche ilcontinua are. Nella Giornata mondiale contro la, Fratelli d'Italia continua a chiedere un'diun piano straordinario contro droghe e dipendenze, più aiuti al servizio pubblico e alle comunità terapeutiche, maggiori risorse per il fondo nazionale e massicce campagne di prevenzione". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia. "Rinnoviamo, infine, il nostro appello: discutere e approvare in ...

Pubblicità

TV7Benevento : Droga: Meloni, 'Governo sottovaluta fenomeno, serve inversione rotta' - - Gjberetta1 : @d_meloni @j_dibreme @matteosalvinimi Davide, non perdere tempo a rispondere alla bestia. La macchina del fango di… - BansCollector : Votate Meloni,Salvini e Pillon servono restrizioni per aprire seriamente mercati neri. Oltre alla 'droga vera' ovve… - NickyList4 : @DSantanche in campagna contro la #cannabis lo #spaccio con tanto di LOGO, questa droga le sta bene vero? quanto gu… - FraLauricella : RT @FraLauricella: 'Il basso impero colpisce ancora | L'inchiesta su mafia, droga e politica...'. Coincidenze #Lega #ForzaItalia #Salvini #… -