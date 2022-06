Djokovic inflessibile: "No al vaccino Covid, rinuncio agli Us Open" (Di domenica 26 giugno 2022) Novak Djokovic rimane fermo , e inflessibile, sulle sue posizioni riguardo il vaccino per il Covid anche se questo dovesse costargli, come sarebbe ora a meno che le regole non cambino nel frattempo, la... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 giugno 2022) Novakrimane fermo , e, sulle sue posizioni riguardo ilper ilanche se questo dovesse costargli, come sarebbe ora a meno che le regole non cambino nel frattempo, la...

