Contromano in autostrada si scontra con due auto: ci sono dei morti (Di domenica 26 giugno 2022) Un grave incidente ha coinvolto tre automobili oggi pomeriggio, domenica 26 giugno, sull'autostrada A7 Milano-Genova. Tre auto si sono scontrate nel tratto tra le uscite tra Groppello Cairoli e Casei Gerola (direzione Milano). Il bilancio... Leggi su today (Di domenica 26 giugno 2022) Un grave incidente ha coinvolto tremobili oggi pomeriggio, domenica 26 giugno, sull'A7 Milano-Genova. Tresite nel tratto tra le uscite tra Groppello Cairoli e Casei Gerola (direzione Milano). Il bilancio...

Pubblicità

fanpage : La Volvo bianca di Giuseppe ha guidato contromano per cinque chilometri prima di impattare violentemente contro la… - cuba98w : RT @fanpage: La Volvo bianca di Giuseppe ha guidato contromano per cinque chilometri prima di impattare violentemente contro la Bmw di Mati… - morenoAlmare : Auto contromano sulla A7: due morti, tra i feriti anche una bimba di 4 anni. Code di chilometri… - GiovanniMerend7 : RT @romatoday: In contromano in autostrada si scontra con due auto: ci sono dei morti - Moixus1970 : RT @fanpage: La Volvo bianca di Giuseppe ha guidato contromano per cinque chilometri prima di impattare violentemente contro la Bmw di Mati… -