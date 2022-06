Anzio | l’allarme dei pescatori | ‘Troppi costi | se continua così resteremo a terra’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 giugno 2022)diin crisi, tra caro carburante, fermo pesca e aumento del costo delle cassette in polistirolo. La crisi del settore è evidente in tutta la penisola e adha assunto proporzioni preoccupanti. “Il caro carburante e i giorni aggiuntivi per l’arresto temporaneo (da sommare al fermo biologico),tuiscono un serio problema: il contributo economico non è sufficiente e arriva in tempi imprecisati, spesso dopo anni. Ciononostante, i piccoli pescherecci proseguono la loro attività, limitandouna completa riproduzione delle specie”. A lanciaresulle condizioni in cui versa l’economia del mare è Angelo Grillo, presidente della cooperativa La Concordia, che con le sue barche daporta a riva ogni anno oltre 300 mila tonnellate specie ...