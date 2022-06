Usa, l’aborto non è più un diritto in tutto il paese. Texas e Missouri i primi a vietarlo (Di sabato 25 giugno 2022) Svolta negli Stati Uniti sull’aborto. La Corte suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato negli Usa l’interruzione volontaria di gravidanza. “La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto“, si legge nella sentenza. La decisione è stata presa da una Corte divisa: 6 voti a favore e 3 contrari. Ora quindi i singoli 51 Stati federali degli Usa saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. È già emerso che Texas e Missouri renderanno l’aborto illegale. Lo Stato di New York assicura: “Qui resta possibile“. Interviene anche l’ONU: abolire il diritto ad abortire è “un colpo terribile ai diritti umani delle donne“. Foto Ansa/Epa Michael ReynoldsAborto, appello di Biden “Oggi è un giorno ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 giugno 2022) Svolta negli Stati Uniti sul. La Corte suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato negli Usa l’interruzione volontaria di gravidanza. “La Costituzione non conferisce ilal“, si legge nella sentenza. La decisione è stata presa da una Corte divisa: 6 voti a favore e 3 contrari. Ora quindi i singoli 51 Stati federali degli Usa saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. È già emerso cherenderannoillegale. Lo Stato di New York assicura: “Qui resta possibile“. Interviene anche l’ONU: abolire ilad abortire è “un colpo terribile ai diritti umani delle donne“. Foto Ansa/Epa Michael ReynoldsAborto, appello di Biden “Oggi è un giorno ...

