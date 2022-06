Una Vita, anticipazioni 26 giugno: Luis Manas propone ad alcuni abitanti del quartiere di acquistare le loro attività. Una chiamata importantissima per Aurelio (Di sabato 25 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 26 giugno: ecco come concluderà la settimana con le storie ambientate ad Acacias. Una Vita, anticipazioni 26 giugno: Hortensia preoccupata per il rapporto tra Azucena e Guillermo Continua l’ansia di Hortensia perché Guillermo e Azucena potrebbero avvicinarsi ancora di più: non trova il giovane all’altezza di sua figlia! Come finirà? Luis Manas obbedisce all’ordine di Aurelio Su “richiesta” di Aurelio, Luis Manas cerca nel quartiere attività commerciali da acquistare: si reca da Fabiana e Servante per la pensione, al “Nuovo Secolo” e da Lolita per ottenere la sua bottega. Naturalmente propone ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 25 giugno 2022) Una26: ecco come concluderà la settimana con le storie ambientate ad Acacias. Una26: Hortensia preoccupata per il rapporto tra Azucena e Guillermo Continua l’ansia di Hortensia perché Guillermo e Azucena potrebbero avvicinarsi ancora di più: non trova il giovane all’altezza di sua figlia! Come finirà?obbedisce all’ordine diSu “richiesta” dicerca nelcommerciali da: si reca da Fabiana e Servante per la pensione, al “Nuovo Secolo” e da Lolita per ottenere la sua bottega. Naturalmente...

Pubblicità

Pontifex_it : C’è bisogno di una misericordia infinita come quella del #SacroCuore di Cristo per rimediare a tanto male e tanta s… - IlContiAndrea : Bentornati nel Medioevo americano. La Corte Suprema ha eliminato il diritto costituzionale all'#aborto dopo quasi… - juventusfc : Anche quest’anno le iconiche strisce bianconere si fondono con i colori dell’arcobaleno e danno vita a un’esclusiva… - FairyTom96 : grazie timmy e albe che ancora una volta mi salvano la vita - Ilmarchese15 : RT @deb_first1: Quanti di quelli che adesso si stracciano le vesti per l’abolizione della libertà di uccidere una vita, hanno invece trovat… -