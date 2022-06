Ultime Notizie Roma del 25-06-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale l’aborto La corte suprema Annulla il diritto costituzionale proteste in tutta l’America il biden agisca il popolo abbia l’ultima parola dice biden Norvegia sparatoria in discoteca ho solo due morti almeno 14 feriti bambino di 9 anni scompare durante tutte le montagne alle ricerche nella notte ne parliamo tra poco rimanete con noi e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio manifestazioni in tutte le città maggiori degli Stati Uniti dopo la sentenza della corte suprema che annullato il diritto costituzionale l’aborto la cancellazione della rova del 1973 che garantiva in diretta l’interruzione di gravidanza i singoli stati ora saranno liberi di applicare le proprie leggi ma te eima Sauri divieto è già una realtà 14 stati i bambini hanno l’aborto nei prossimi 30 giorni ...