Pubblicità

telodogratis : Ucraina: Oms, 323 attacchi a sanità con 76 morti e 59 feriti - Paolo09195641 : RT @peacelink: #OMS denuncia attacchi della #Russia all'assistenza sanitaria in #Ucraina. - peacelink : #OMS denuncia attacchi della #Russia all'assistenza sanitaria in #Ucraina. - ParliamoDiNews : SVEGLIATEVI, TUTTI! | Database Italia #billgates #gates #BillGates #cina #Coronavirus @istsupsan #Covid19… - lucamazzotta69 : RT @ImolaOggi: Ucraina: l'Oms sollecita Kiev a distruggere gli agenti patogeni nei BioLabs (secondo il Dis, questa sarebbe propaganda filo-… -

Agenzia ANSA

I leader, si legge nella dichiarazione, hanno discusso della "situazione in", ricordando le ... Sostegno anche all'Organizzazione mondiale della sanità () come guida nella lotta alla pandemia.Oltretutto, qualche anno fa si è osservata la presenza del virus anche in Israele , in, e ... ' una minima parte delle infezioni, circa una su duecento secondo i dati dell', porta a una ... Ucraina: Oms, in 100 di guerra giorni 269 attacchi a sanità (Adnkronos Salute) – L'Organizzazione mondiale della sanità ha verificato altri 28 attacchi all'assistenza sanitaria in Ucraina. Al 24 giugno ... Lo riferisce l'Oms via Twitter. "L'assistenza ...Nelle regioni di Mykolaiv e Kharkiv hanno perso la vita oltre 200 mercenari stranieri e fino a 100 militari ucraini. Secondo l'Oms l'assistenza sanitaria ha subito altri 28 attacchi, che fanno salire ...