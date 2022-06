Siccità, in volo sul lago di Livigno senz’acqua: e la neve sui monti è quasi tutta sciolta – Video (Di sabato 25 giugno 2022) Anche l’invaso artificiale di Livigno non fa eccezione in questi giorni di fine giugno segnati dalla crisi idrica dovuta alla Siccità record. È poca l’acqua presente nel lago. Verso il centro abitato di Livigno l’acqua lascia spazio a una distesa di sabbia e terra. Trattandosi di un invaso artificiale, il lago viene riempito e svuotato a seconda delle necessità. Quello che preoccupa però è che tutta la neve sui monti nei dintorni si è ormai sciolta, quindi è difficile immaginare che si possa nuovamente riempire in tempi rapidi. Una curiosità: l’acqua dal lago di Livigno non va verso il territorio italiano, bensì si dirige in Svizzera per poi immettersi nel Danubio. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Anche l’invaso artificiale dinon fa eccezione in questi giorni di fine giugno segnati dalla crisi idrica dovuta allarecord. È poca l’acqua presente nel. Verso il centro abitato dil’acqua lascia spazio a una distesa di sabbia e terra. Trattandosi di un invaso artificiale, ilviene riempito e svuotato a seconda delle necessità. Quello che preoccupa però è chelasuinei dintorni si è ormai, quindi è difficile immaginare che si possa nuovamente riempire in tempi rapidi. Una curiosità: l’acqua daldinon va verso il territorio italiano, bensì si dirige in Svizzera per poi immettersi nel Danubio. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Siccità, il drone in volo sopra la Trebbia in secca: il fiume senz'acqua in provincia di Piacenza Il drone sorvola la Trebbia in secca a Piacenza. Sotto i ponti non passa acqua, segno tangibile di una grave carenza idrica su quasi tutti i corsi d'acqua e bacini del nord Italia.