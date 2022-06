Siccità, anche il ghiacciaio dello Stelvio in sofferenza: “Situazione critica, è come se fossimo in agosto inoltrato” – Video (Di sabato 25 giugno 2022) Sullo Stelvio si scia. Gli skilift per lo sci estivo sono aperti. Il ghiacciaio però è già in una Situazione critica, soprattutto se si pensa che siamo solo a fine giugno, con tutta l’estate davanti. Lo zero termico nelle ultime settimane si è frequentemente mantenuto sopra i 4mila metri. E a complicare il tutto anche l’umidità, su livelli molto alti. “La Situazione del ghiacciaio non è rosea, considerato che siamo ancora a giugno” spiega Umberto Capitani, direttore degli impianti. Funivie e skilift sono stati aperti lo scorso 28 maggio, dopo un inverno particolarmente avaro di precipitazioni. Di fatto l’unica nevicata rilevante è stata quella a cavallo dei mesi di novembre e dicembre. Gli impianti per ora sono aperti, ma se non dovesse cambiare qualcosa non è escluso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Sullosi scia. Gli skilift per lo sci estivo sono aperti. Ilperò è già in una, soprattutto se si pensa che siamo solo a fine giugno, con tutta l’estate davanti. Lo zero termico nelle ultime settimane si è frequentemente mantenuto sopra i 4mila metri. E a complicare il tuttol’umidità, su livelli molto alti. “Ladelnon è rosea, considerato che siamo ancora a giugno” spiega Umberto Capitani, direttore degli impianti. Funivie e skilift sono stati aperti lo scorso 28 maggio, dopo un inverno particolarmente avaro di precipitazioni. Di fatto l’unica nevicata rilevante è stata quella a cavallo dei mesi di novembre e dicembre. Gli impianti per ora sono aperti, ma se non dovesse cambiare qualcosa non è escluso ...

