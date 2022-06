Shel Shapiro, chi è la prima moglie Mariolina: “Il suo suicidio mi ha ucciso” (Di sabato 25 giugno 2022) Shel Shapiro ha avuto una vita privata piuttosto turbolenta caratterizzata dalla morte della sua prima moglie, che si è tolta la vita nel 1992. Successivamente Shapiro si è risposato con Cristina Rivetti ma la loro relazione si è conclusa nel 1997 con un divorzio. Da qui l’inizio per lui di un periodo molto complicato, dal quale è uscito grazie agli amici e, soprattutto, alla musica. Shel tornò a cantare ma anche a fare cinema,rimasta una sua grandissima passione. Così il cantante ha ritrovato una serenità che sembrava essere definitivamente persa. Cristina Rivetti è stata la seconda moglie di Shel Shapiro. I due si sono sposati poco tempo dopo la scomparsa di Maria Lina Carreri, detta Mariolina, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022)ha avuto una vita privata piuttosto turbolenta caratterizzata dalla morte della sua, che si è tolta la vita nel 1992. Successivamentesi è risposato con Cristina Rivetti ma la loro relazione si è conclusa nel 1997 con un divorzio. Da qui l’inizio per lui di un periodo molto complicato, dal quale è uscito grazie agli amici e, soprattutto, alla musica.tornò a cantare ma anche a fare cinema,rimasta una sua grandissima passione. Così il cantante ha ritrovato una serenità che sembrava essere definitivamente persa. Cristina Rivetti è stata la secondadi. I due si sono sposati poco tempo dopo la scomparsa di Maria Lina Carreri, detta, ...

Pubblicità

MatteoBocelliMx : RT @DanieleMignardi: Una Voce per Padre Pio: questa sera su @RaiUno , in prima serata, alle 21.35. L’edizione 2022 riunirà: Al Bano, Oriett… - DanieleMignardi : Una Voce per Padre Pio: questa sera su @RaiUno , in prima serata, alle 21.35. L’edizione 2022 riunirà: Al Bano, Ori… - cardella42 : RT @francetomm: Al @pdnetwork, alla sinistra staliniana e a buona parte dell'informazione (in special modo @La7tv con in testa #Gruber e #F… - AntonioNbo15 : Ma che colpa abbiamo noi...?? Ecco un brano per te… Che colpa abbiamo noi di Shel Shapiro - francetomm : Al @pdnetwork, alla sinistra staliniana e a buona parte dell'informazione (in special modo @La7tv con in testa… -