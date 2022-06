Roma, scoperta una serra ‘professionale’ di marijuana a La Rustica: sequestrati oltre 6 kg di droga (Di sabato 25 giugno 2022) Il fenomeno dello spaccio sta aumentando sempre di più. Lo dimostrano le varie segnalazioni che arrivano quotidianamente. Questo, inevitabilmente, ha portato gli agenti ad incrementare i controlli finalizzati alla salvaguardia dei cittadini contrastando lo spaccio di stupefacenti. In questo caso l’indagato è un uomo di 36 anni, trovato dai poliziotti con alcuni grammi di hashish nella sua auto. Gravemente indiziato di produzione di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno voluto approfondire la questione. Nella sua abitazione a La Rustica infatti c’era una vera e propria serra, con tanto di lampade a led “indoor” e tutti gli impianti utili che assicuravano la crescita delle piante. Ne aveva ben 9, con accanto più di 6 kg di marijuana confezionata pronta per venderla. Un vero e proprio ‘laboratorio’ dal quale riusciva a servire una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022) Il fenomeno dello spaccio sta aumentando sempre di più. Lo dimostrano le varie segnalazioni che arrivano quotidianamente. Questo, inevitabilmente, ha portato gli agenti ad incrementare i controlli finalizzati alla salvaguardia dei cittadini contrastando lo spaccio di stupefacenti. In questo caso l’indagato è un uomo di 36 anni, trovato dai poliziotti con alcuni grammi di hashish nella sua auto. Gravemente indiziato di produzione di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno voluto approfondire la questione. Nella sua abitazione a Lainfatti c’era una vera e propria, con tanto di lampade a led “indoor” e tutti gli impianti utili che assicuravano la crescita delle piante. Ne aveva ben 9, con accanto più di 6 kg diconfezionata pronta per venderla. Un vero e proprio ‘laboratorio’ dal quale riusciva a servire una ...

CorriereCitta : Roma, scoperta una serra ‘professionale’ di marijuana a La Rustica: sequestrati oltre 6 kg di droga - lillialf : RT @TV2000it: Con #BorghidItalia alla scoperta di #SanGregoriodaSassola (Roma). Oggi #25giugno ore 12.15 su #TV2000 ?? Canale 28 ?? 157… - lillialf : RT @TV2000it: Con #BorghidItalia alla scoperta di #SanGregoriodaSassola (Roma). Oggi #25giugno ore 12.15 su #TV2000 ?? Canale 28 ?? 157… - cgpgiornalismo : Il viaggio a Venafro, in Molise, per @ilvenerdi alla scoperta delle origini del clan più potente di #Roma - MarioPlacidini : RT @RutelliTweet: Partecipazione e condivisione, alla scoperta dei luoghi ebraici antichissimi di Roma, tra Trastevere e il Ghetto, in occa… -