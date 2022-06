Oslo, spari in un pub gay durante il Pride: due morti e diversi feriti. Un arresto: 'Ipotesi attacco omofobo' (Di sabato 25 giugno 2022) Due morti e diversi feriti in gravi condizioni. È il bilancio di in una sparatoria avvenuta in una discoteca di Oslo . L'agguato è avvenuto in un locale frequentato da gay , particolarmente affollato ... Leggi su leggo (Di sabato 25 giugno 2022) Duein gravi condizioni. È il bilancio di in una sparatoria avvenuta in una discoteca di. L'agguato è avvenuto in un locale frequentato da gay , particolarmente affollato ...

Pubblicità

carmen_distaso : RT @leggoit: #Oslo, spari in un pub gay durante il #pride: due #morti e diversi feriti. Un arresto: «Ipotesi attacco omofobo» - Adnkronos : Spari in discoteca a Oslo durante il #Pride, due morti. #Norvegia - leggoit : #Oslo, spari in un pub gay durante il #pride: due #morti e diversi feriti. Un arresto: «Ipotesi attacco omofobo» - TelevideoRai101 : Oslo, spari in un gay bar: 2 le vittime - StigmabaseF : Oslo, spari in un pub gay durante il Pride: due morti e diversi feriti. Un arresto - Il Messaggero: La sparatoria è… -