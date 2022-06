Oslo, attentato in un locale gay, morti e feriti, Pride annullato: “Mirava alla testa” (Di sabato 25 giugno 2022) Come se non bastasse la brutta notizia di ieri sulla decisione della Corte Suprema USA di abolire la sentenza sul diritto all’aborto, in queste ore è arrivata la conferma di un attentato terroristico davanti ad un locale gay di Oslo. Un uomo di origine iraniana ha iniziato a sparare davanti al club gay London Pub. Il bilancio è drammatico, due morti e almeno 21 feriti. Secondo i testimoni il terrorista Mirava alla testa dei clienti del bar. La Polizia norvegese non ha dubbi, questo sarebbe un atto di terrorismo islamista. Il folle è accusato di omicidio, tentato omicidio e atti di terrorismo. Secondo Gay Post, la matrice di questo attentato sarebbe di ‘natura omofoba contro la comunità Lgbt+ del paese scandinavo’. “Ora tutto indica che ... Leggi su biccy (Di sabato 25 giugno 2022) Come se non bastasse la brutta notizia di ieri sulla decisione della Corte Suprema USA di abolire la sentenza sul diritto all’aborto, in queste ore è arrivata la conferma di unterroristico davanti ad ungay di. Un uomo di origine iraniana ha iniziato a sparare davanti al club gay London Pub. Il bilancio è drammatico, duee almeno 21. Secondo i testimoni il terroristadei clienti del bar. La Polizia norvegese non ha dubbi, questo sarebbe un atto di terrorismo islamista. Il folle è accusato di omicidio, tentato omicidio e atti di terrorismo. Secondo Gay Post, la matrice di questosarebbe di ‘natura omofoba contro la comunità Lgbt+ del paese scandinavo’. “Ora tutto indica che ...

