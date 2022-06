Nigriello: “Ho proposto Zeballos al Napoli, insieme ad un un altro talento” (Di sabato 25 giugno 2022) Il Napoli sonda il calciomercato anche in Argentina e l’agente Luigi Nigriello fa sapere di aver proposto Zeballos a Cristiano Giuntoli. Il giocatore argentino ha le stimmate del campione e poi gioca nel Boca Juniors un club evocativo quando si parla di talenti. Il nome di Zeballos per il Napoli è stato fatto più volte ma non c’è mai stato nulla di concreto. Ma l’agente ed esperto di calcko argentino Nigriello, di origini napoletane, a Radio Goal dice: “Uno con la sua fantasia accenderebbe la piazza azzurra. È un giocatore molto forte che nasce esterno ma può giocare praticamente dappertutto in attacco, l’ho proposi a Giuntoli proprio perché ha grandi qualità”. Secondo Nigriello anche Galoppo sarebbe un ottimo “colpo per il Napoli. È ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 giugno 2022) Ilsonda il calciomercato anche in Argentina e l’agente Luigifa sapere di avera Cristiano Giuntoli. Il giocatore argentino ha le stimmate del campione e poi gioca nel Boca Juniors un club evocativo quando si parla di talenti. Il nome diper ilè stato fatto più volte ma non c’è mai stato nulla di concreto. Ma l’agente ed esperto di calcko argentino, di origini napoletane, a Radio Goal dice: “Uno con la sua fantasia accenderebbe la piazza azzurra. È un giocatore molto forte che nasce esterno ma può giocare praticamente dappertutto in attacco, l’ho proposi a Giuntoli proprio perché ha grandi qualità”. Secondoanche Galoppo sarebbe un ottimo “colpo per il. È ...

