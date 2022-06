MLS | Bale raggiunge Chiellini | giocherà nel Los Angeles FC - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

angelomangiante : Gareth Bale & Giorgio Chiellini. ? #LAFC #MLS - SkySport : Bale vola in MLS: accordo con i Los Angeles FC in chiusura. Le news di calciomercato #SkySport #Bale #MLS… - CB_Ignoranza : Come scritto da @FabrizioRomano, il gallese sarà un nuovo calciatore dei Los Angeles FC, dove diventerà compagno di… - surfasport : ???? #ULTIMORA ?? #GarethBale raggiunge #Chiellini e diventa un nuovo giocatore del #LosAngelesFC ?? #Bale lascia così… - Kingheruuu : RT @angelomangiante: Gareth Bale & Giorgio Chiellini. ? #LAFC #MLS -

vuole arrivare al meglio al Mondiale del Qatar , che si disputerà a novembre, e ha scelto di trasferirsi inper trovare nuovi stimoli. L'ala dovrebbe firmare un contratto annuale , con ...In scadenza di contratto al 30 giugno con il Real Madrid, secondo le indiscrezioni riportate dal sito dellafirmerà un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva. Nella sua ...Il gallese ha salutato il Real Madrid e scelto di trasferirsi in America, dove giocherà assieme all'ex capitano della Juventus ...Gareth Bale, whose contract with Real Madrid ended this month, is set to join LAFC in the MLS, according to multiple reports. ESPN, Marca, The Athletic, and even the MLS have all confirmed the report ...