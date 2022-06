Maxi rissa tra maschi e femmine nel salernitano, Polizia chiude locale (Di sabato 25 giugno 2022) Il Questore di Salerno ha chiuso per sette giorni il locale di Sala Consilina all’esterno del quale una settimana fa si è consumata una Maxi rissa con protagonisti ragazze e ragazzi. Il video della rissa è diventato virale ed è stato al centro delle attenzioni dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per ricostruire l’accaduto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 giugno 2022) Il Questore di Salerno ha chiuso per sette giorni ildi Sala Consilina all’esterno del quale una settimana fa si è consumata unacon protagonisti ragazze e ragazzi. Il video dellaè diventato virale ed è stato al centro delle attenzioni dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per ricostruire l’accaduto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

ONDANEWSweb : Maxi rissa a Sala Consilina. Sospeso il locale davanti al quale si è consumata la violenza tra gruppi -… - msn_italia : Milano, terrore in stazione Centrale: maxi rissa tra nordafricani a bottigliate e sassate - paolotodisco : Milano, terrore in stazione Centrale: maxi rissa tra nordafricani a bottigliate e sassate - StampaVercelli : Anche un minorenne tra i sette giovani denunciati per la maxi rissa in piazza Cavour - TuttoSuMilano : #Milano, terrore in stazione Centrale: maxi rissa tra nordafricani a bottigliate e sassate -